Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video
05.11.2025 | 08:37
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı. 2 kişi son anda kurtuldu, araç tamamen yandı. Başbağlar Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi son anda canlarını kurtardı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
01:10
05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
01:30
04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
01:44
04:39
00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59
03:07
Hatay'da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 04.11.2025 | 09:59
01:06
00:51
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
01:30
05:06
01:49
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 04.11.2025 | 08:46
03:45
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03.11.2025 | 16:28