Video Yaşam Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video

Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video

05.11.2025 | 08:37

Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı. 2 kişi son anda kurtuldu, araç tamamen yandı. Başbağlar Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi son anda canlarını kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi'nde meydana geldi. U.B. yönetimindeki 24 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, aracı hemen durdurarak son anda dışarı çıkmayı başardı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 01:10
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 04.11.2025 | 16:26
Bir Fikrim Var diyen kadınlara KADEM desteği 05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:30
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
Şanlıurfa’da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:44
Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.11.2025 | 11:10
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04:39
Aracını satmak isterken dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu | Video 04.11.2025 | 11:04
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 00:35
Yol verme tartışmasında kadınların kavgası kamerada | Video 04.11.2025 | 11:04
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 02:16
Yaya geçidinde kadına çarpan bisikletli olay yerinden kaçtı | Video 04.11.2025 | 11:04
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 00:49
Iğdır’da ellerine sopa alıp okul bastılar | Video 04.11.2025 | 11:04
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Fal ve büyü vaadiyle dolandırıcılık: 62 şüpheli yakalandı | Video 04.11.2025 | 11:03
Adana’daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 00:44
Adana'daki evin mutfak dolabından AK-47 ve pompalı tüfek çıktı | Video 04.11.2025 | 10:02
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 00:44
Önce ters yöne girdi, sonra bariyere çıkarak askıda kaldı | Video 04.11.2025 | 09:59
Hatay’da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 03:07
Hatay'da sokak ortasındaki silahlı çatışmaya 7 tutuklama | Video 04.11.2025 | 09:59
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Otomobil markete daldı, 4 kişi yaralandı | Video 01:06
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada! Otomobil markete daldı, 4 kişi yaralandı | Video 04.11.2025 | 09:44
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 00:51
Ataşehir’de trafikte çöp kamyonu şoförüne levyeli saldırı kamerada | Video 04.11.2025 | 09:23
Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 01:30
Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi | Video 04.11.2025 | 09:19
Eyüpsultan’da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 05:06
Eyüpsultan'da sokağa dalan vinç dehşet saçtı! Mahalleli sokağa döküldü | Video 04.11.2025 | 08:35
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 01:49
İstanbul güne yoğun sisle uyandı | Video 04.11.2025 | 08:46
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03:45
Bayılan epilepsi hastasının telefonunu böyle çaldı | Video 03.11.2025 | 16:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY