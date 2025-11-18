Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video
18.11.2025 | 09:00
Erzincan’ın Ergenekon Mahallesi’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Erzincan’da trafik kazası: 2’i çocuk 4 yaralı | Video 18.11.2025 | 09:00
00:11
Ankara’da drift yapan şahıs yakalandı | Video 18.11.2025 | 08:39
01:22
Malatya'da 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 yaralı | Video 18.11.2025 | 08:28
01:20
İzmir'de şantiyede yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı | Video 17.11.2025 | 16:32
03:33
00:18
01:15
05:19
00:50
05:29
06:08
Sokak köpekleri park halindeki aracı böyle parçaladı | Video 17.11.2025 | 12:34
05:19
00:38
00:28
Sultangazi'de eski koca dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 17.11.2025 | 08:58
02:19
Arnavutköy’de ses tartışması sopalı kavgaya dönüştü | Video 17.11.2025 | 08:58
01:58
Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı | Video 17.11.2025 | 08:58
00:33
02:38
00:40
Kavga eden arkadaşlarını tezahürat edip izlediler | Video 16.11.2025 | 16:34