Erzurum Kalesi'nin saat kulesinde rahatsızlanan kadını itfaiye ekipleri indirdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Tüm bisikletlerin lastiklerini kesti | Video 29.09.2021 | 11:21
02:23
02:29
Kediyi aracıyla ezip umursamadan böyle kaçtı | Video 29.09.2021 | 10:59
00:28
Akan trafikte yolun ortasında yürüdü | Video 29.09.2021 | 10:59
05:19
03:25
04:00
Sokak ortasında öldüresiye dövüp taksiyle kaçırdılar | Video 29.09.2021 | 10:26
01:46
00:52
01:48
06:33
03:00
05:59
İstanbul’un trafik çilesi her geçen gün artıyor | Video 29.09.2021 | 10:03
07:01
05:06
2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı | Video 29.09.2021 | 10:02
02:06
Kütahya'da havaya ateş açıp polisten kaçan şahıs kaza yapıp öldü 29.09.2021 | 09:19
01:07
01:15
Adana'da tornavidayla pilavcıya giren hırsız "Para bulsam para alacaktım" 29.09.2021 | 09:18
01:33
09:00
Esra Erol'da Ahmet'ten Fatma Kaymaz'a şok teklif! 29.09.2021 | 09:07
Erzurum Kalesi'nin 11,5 metre yüksekliğindeki saat kulesini gezmeye çıkan kadın ayağını burkup inemeyince itfaiye merdiveniyle indirildi. Yangın merdiveninin sepetiyle kuleden alınan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, merkez Yakutiye İlçesindeki Erzurum Kalesi'ne ait saat kulesinde meydana geldi. Bizans İmparatoru Theodosius tarafından 415 yılında yapıldığı tahmin edien Erzurum Kalesi'nin iç bölümüne Saltuklu Beyi Emir Gazi tarafından 1124-1132 yıllarında yaptırılan saat kulesini yakınlarıyla birlikte gezmeye çıkan Esmanur Çakır, ahşap köşk olarak bilinen bölümde ayağı burkuldu. 11,5 metre yüksekliğindeki kulenin ahşap köşkünden inemeyen Çakır için Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı harekete geçti. Ekip, Saat Kulesi'nin ahşap köşke yangın merdiveniyle çıktı. Sepetle indirilen Esmanur Çakır, olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.