Erzurum’da 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi: 6 şahıs tutuklandı | Video
Erzurum'da polisin yaptığı narkotik operasyonlarda toplam 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs ise mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlar çerçevesinde; 2 kilo 200 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen M.M. (36) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 5 kilo 350 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen A.A. (20), S.A. (22) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Güvenlik güçleri 2 kilo 450 gram afyon sakızı maddesi ve 8.900 TL suç unsuru para ele geçirdi, adli mercilere sevk edilen A.A. (32) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Erzurum'da 1 kilo 613 gram metamfetamin maddesi ve 1,46 gram skunk maddesi ele geçirildi, adli mercilere sevk edilen S.S. (27), H.M. (22) isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Toplamda 11 kilo 615 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 şahıs tutuklandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.
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