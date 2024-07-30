Video Yaşam Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video
Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video

Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video

30.07.2024 | 08:51

Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Oltu ilçesinde saat 06.00 sularında Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Oltu 112 ambulansı Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönüş yapıyordu. Bu sırada Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) ise kaza yerinde hayatlarını kaybetti. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzurum’da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 02:34
Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.07.2024 | 08:51
Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video 02:09
Köpekler saldırınca yere düşen kadın ölümden döndü | Video 29.07.2024 | 15:46
Haşemayla havuza girme olayında 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 02:58
Haşemayla havuza girme olayında 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 29.07.2024 | 15:46
Balıkesir’deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video 07:25
Balıkesir'deki nefes kesen kurtarma operasyonu helikopter içinden böyle görüntülendi | Video 29.07.2024 | 15:46
Arıza yapan ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı emekli askere geri verdi | Video 02:46
Arıza yapan ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı emekli askere geri verdi | Video 29.07.2024 | 15:47
Elazığ’da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video 01:45
Elazığ'da hasarlı bina, 13 saatlik çalışmanın ardından ancak yıkılabildi | Video 29.07.2024 | 15:47
Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video 02:16
Köpekten kaçmak isterken kaza yapıp yaralandı | Video 29.07.2024 | 14:24
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 00:40
Kadıköy D-100 karayolunda yavru kediyi kurtaran duyarlı vatandaş kamerada | Video 29.07.2024 | 12:26
Arnavutköy’de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 01:22
Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 29.07.2024 | 12:26
Ortaköy’de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video 01:16
Ortaköy'de bağırarak müşteri çekmeye çalışan 40 satıcıya ceza | Video 29.07.2024 | 10:50
İstanbul’da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video 03:43
İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler | Video 29.07.2024 | 10:50
Okmeydanı’nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video 02:09
Okmeydanı'nda minibüs alev alev yandı! Yolcular son anda indirildi | Video 29.07.2024 | 10:50
Yolcu uçakta düşük yaptı! Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı! İşte telsiz konuşmaları | Video 00:42
Yolcu uçakta düşük yaptı! Pilot ve kule görevlileri zamanla yarıştı! İşte telsiz konuşmaları | Video 29.07.2024 | 11:05
Tuzla’da yat imalathanesinde yangın | Video 00:20
Tuzla'da yat imalathanesinde yangın | Video 29.07.2024 | 11:08
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti! Yüksel Aytuğ canlı yayında duygularını paylaştı | Video 06:47
Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti! Yüksel Aytuğ canlı yayında duygularını paylaştı | Video 29.07.2024 | 11:09
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video 04:13
SON DAKİKA! Oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti | Video 29.07.2024 | 11:07
Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı | Video 03:42
Telefonunu uzun süre şarjda bırakanlar dikkat: Uzmanından önemli uyarı | Video 29.07.2024 | 10:50
Esenler’de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi | Video 00:38
Esenler'de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi | Video 29.07.2024 | 10:50
Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti | Video 05:10
Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti | Video 29.07.2024 | 10:22
Sarıyer’de çöp konteyneri araçlara çarpa çarpa kaydı: Bir kişi kayan konteyneri böyle yakalamaya çalıştı | Video 03:30
Sarıyer’de çöp konteyneri araçlara çarpa çarpa kaydı: Bir kişi kayan konteyneri böyle yakalamaya çalıştı | Video 29.07.2024 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA