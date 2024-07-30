Erzurum'da ambulansla hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı | Video 30.07.2024 | 08:51 Erzurum'un Oltu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Oltu ilçesinde saat 06.00 sularında Çamlıbel Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Oltu 112 ambulansı Erzurum'a hasta götürdükten sonra ilçeye dönüş yapıyordu. Bu sırada Oltu'dan Erzurum'a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy'un kullandığı 16 Z 9275 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ambulans şoförü Fatih Karadeniz (39) ve ambulans hemşiresi Asiye Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, diğer hemşire Netice Altınok ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Netice Altınok, hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü Feyzullah İyisoy ve eşi Nacihan İyisoy (70) ise kaza yerinde hayatlarını kaybetti. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Feyzullah İyisoy ve Nacihan İyisoy'u çıkarmak için uzun süre çalıştı. Kazayı gören 112 personeli, arkadaşlarının durumu karşısında büyük bir şok yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.