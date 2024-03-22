Video Yaşam Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti | Video
Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti | Video

Erzurumlu dedelerin scooter deneyimi izleyenleri gülümsetti | Video

22.03.2024 | 12:17

Ülkemizde artık önemli bir ulaşım aracı olarak görülen scooter, Erzurum kent merkezinde de ilk sürüşleriyle vatandaşın ilgisini topladı.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde kullanılmak üzere bir ilke imza attı ve scooterler için izin verdi. Firma yetkilileri şehrin muhtelif yerlerine deneme amaçlı scooterları yerleştirmeye başlarken bazı vatandaşlar yabancı oldukları bu ulaşım aracını şaşkınlıkla karşıladılar.70 yaşındaki Metin Yılmaz Erzurum'da ilk kez kullanılan scooteri denerken zaman zaman çevresindeki insanların gülümsemelerine sebep oldu. 74 yaşındaki Ahmet Sağıroğlu ise scooterin kullanışlı ve pratik olduğunu dile getirerek, "Ben de işlerimde bunu kullanacağım. Erzurum böyle bir hizmetin gelmesi sevindirici" şeklinde konuştu. Gençlerin de ilgi gösterdiği scooterın Erzurum'da özellikle kış aylarında nasıl bir kullanım imkanı vereceği merakla bekleniyor.
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