Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti kamerada | Video 12.09.2024 | 12:39 Esenyurt'ta güpegündüz uyuşturucu ticareti yapan motosikletli şüpheli, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler üzerinden harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Narko Tim ekipleri şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şahsın üzerinde paketlenmiş halde 3 adet 2.75 gram ağırlığında Eroin maddesi ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi 7'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet A. isimli şüpheli sokakta güpegündüz uyuşturucu satışı yaparken çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın, görüntüleri polisle paylaşarak ihbarda bulunması üzerine Asayiş Büro Narko Tim ekipleri videonun çekildiği sokağı gözlem altına aldı. Sokağa gelen şüpheli Muhammet A'yı durduran ekipler, arama sonucunda şüphelinin üzerinde paketlenmiş halde bulunan 3 adet 2.75 gram ağırlığında Eroin maddesi ele geçirdi. Şüphelinin yaşadığı çatı katında da arama yapan Asayiş Büro ekipleri, paketlenmiş halde toplamda 5 adet 12,87 gram Eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 bin 960 lira nakit para ve bir adet cep telefonu buldu.

Öte yandan görüntülerde uyuşturucu satın alan kişileri de tespit eden Asayiş Büro Narko Tim Ekipleri, Berk I. ve Nur P. K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet A'ya Türk Ceza Kanunu 88'inci maddesi Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan, Nur P. K. ve Berk I'ya ise Türk Ceza Kanunu 191'inci maddesi uyuşturucu madde kullanımı suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelilerin güpegündüz sokak ortasındaki uyuşturucu ticareti çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.