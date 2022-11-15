Esenyurt'ta ilaçlanan dükkandan sızan koku, binada kalanları zehirledi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:44
02:14
Sultangazi'de silahlı saldırı kamerada | Video 15.11.2022 | 09:41
04:43
Geceyi alevler aydınlattı, tarihi ahşap bina alev topuna döndü | Video 15.11.2022 | 08:41
00:15
00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
02:52
03:37
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 15.11.2022 | 08:36
01:39
01:04
Adana'da PKK/YPG operasyonu | Video 15.11.2022 | 08:21
03:49
02:23
TEM’de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı | Video 15.11.2022 | 08:20
01:39
00:43
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
00:29
02:40
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
01:08
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
00:25
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
02:22
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
Esenyurt'ta ilaçlanan fırın dükkanından sızan koku, işyerinin üst katlarında kalan vatandaşları zehirledi. Müdahale için binaya giren sağlık ekipleri de kokudan etkilenirken, o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Konu ile ilgili konuşan esnaf Mercan Koç, "Biz burada esnafız. Aşağıdaki fırıncı, dükkanına ilaçlama yapmış. Büyük ihtimalle farklı bir ilaç kullanmışlar. Fırına ait havalandırmadan üçüncü ve dördüncü kata kadar ilaç sızmış. O katta oturanlar zehirlendi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de binaya girince kokudan etkilendi. Akşam birçok kişinin durumu kötüydü ama şimdi iyiler hepsi işlerine gitti. İtfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri de buraya geldi. Fırıncı suçlarının olmadığını söyledi. Biz çok korkmuştuk. Ben de yardım etmek için yukarı çıktığımda gözlerim kızardı ve boğazım kurudu. İhmalin ilaçlama firmasında olduğunu düşünüyorum" dedi.