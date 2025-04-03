Video Yaşam Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video
Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video

Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video

03.04.2025 | 14:10

İstanbul Esenyurt’ta şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen çiftin tartışması kanlı bitti. Kızının da evde bulunduğu sırada Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı defalarca bıçakladı. Kadın hayatını kaybetti.

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Olay, dün Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. İddiaya göre, uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift arasında yine bir tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olayda Ahmet Başak isimli adam, 41 yaşındaki eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı. Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evin mutfağında aldığı darbelerden ötürü kanlar içerisinde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı. Ahmet Başak isimli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ayşegül Başak'ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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