Esenyurt’ta koca dehşeti: Eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video
İstanbul Esenyurt’ta şiddetli geçimsizlik yaşadığı iddia edilen çiftin tartışması kanlı bitti. Kızının da evde bulunduğu sırada Ahmet Başak, eşi Ayşegül Başak’ı defalarca bıçakladı. Kadın hayatını kaybetti.
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