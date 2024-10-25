Esenyurt’ta komşular arasında park yeri kavgası kamerada 25.10.2024 | 14:39 İstanbul Esenyurt’ta komşular arasında çıkan park yeri kavgasında ortalık karıştı. Taraflar birbirleri ile tekme tokat kavga ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki komşu arasında araçlarını park ettikleri yer nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmeyle birbirlerine vurmaya başladı. Dakikalar boyunca sokakta tartışan ardından birbirlerine saldıran komşuların o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.