Esenyurt’ta silahlı şüpheliler tamirci dükkanını kurşunlayıp böyle kaçtı | Video
İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz iki şüpheli, oto tamirhanesine silahla ateş ettikten sonra koşarak kayıplara karıştı. İş yeri çalışanları neye uğradıklarını şaşırırken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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