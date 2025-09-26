Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video
Samsun’da, eşini bardak ve yumruk darbesiyle öldürüp boğarak katleden Yücel Günegül (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
POLİSİN ŞÜPHESİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Asarcık İlçe Emniyet Amirliğindeki sorguda Yücel Günegül'ün ayakkabı ve pantolonunda kan lekeleri fark eden polis ekipleri, şahsın gergin tavırları ve tutarsız açıklamaları üzerine olayı derinleştirdi. Şüpheli, resmi nikahlı eşi ile tartıştıklarını, eşinin kafasını duvara vurduğunu ve ardından boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.
Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak No:4'te bulunan evlerinde işlendiği belirlendi. Yücel Günegül'ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül'ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına be yüzüne defalarca vurup darp ettiği, kadının darp sonucu çenesini kırıp yüzünü tanınmayacak hale getirip boğazını da sıktığı ortaya çıktı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.
DAHA ÖNCE DE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verilen Günegül'ün, o dönemde eşinin kadın sığınma evine yerleşmesine neden olduğu öğrenildi. Ancak Fatma Günegül, kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp yeniden evine döndü.
KIZINI DA BIÇAKLAMIŞ, TUTUKLANIP TAHLİYE EDİLMİŞ
Aile içi şiddetin geçmişi ise daha da vahim çıktı. 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden Yücel Günegül, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan baba, kızını yaraladı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül, 9 Temmuz'da tahliye edilerek cezaevinden çıktı.
Yücel Günegül, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
