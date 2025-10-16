Video Yaşam Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video
16.10.2025 | 13:22

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren ve geçtiğimiz günlerde mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakılan Mustafa A., yapılan itirazın ardından tahliye kararı kaldırılarak tedavi için hastaneye yatırılacak.

Olay, 31 Ağustos 2022'de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Henüz elindeki gelin kınası çıkmayan genç kadın, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla A., gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği Mustafa A. hakkında tahliye kararını kaldırırken, yeniden hastaneye yatırılarak tedavi göreceği öğrenildi.
