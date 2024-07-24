Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı | Video
Ankara'da eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı.
12 Temmuz 2024 tarihinde görülen duruşma sonrası S.Ö.'nüm tahliye edilmesi üzerine; Cumhuriyet Savcısı ve S.T.'nin avukatının itirazları sonucunda Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Tutuklamaya yönelik Yakalama Emrine istinaden Aranan sanık S.Ö. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri titiz ve detaylı çalışmalar sonucunda 22 Temmuz 2024 günü saat: 22.00 sıralarında Etimesgut İlçesi Süvari Mahallesinde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Gatekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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