Eski eşini keser sapıyla vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı | Video
Ordu’da, boşandığı eşini keser sapı yaklaşık 15 dakika darp ederek ölmesine neden olan eski koca 3’üncü kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada, olay günü ihbar üzerine olayın gerçekleştiği eve giden polis memurlarının tanık olarak ifadeleri alındı. Polis memurları mahkemede verdikleri ifadede, olayın gerçekleştiği evin kapısına gittiklerinde kadın çığlık sesleri duyduklarını, kapının kilitli olduğunu ve kırarak açtıklarını söyledi. Tanık polisler, içeriye girdiklerinde Ayşe Çetin'in yatar vaziyette yerde durduğunu, zanlıyı etkisiz hale getirerek elindeki suç aletini aldıklarını belirttiler.
Duruşmada alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, sanığın boşanmış olduğu eşini kasten tasarlayarak öldürdüğü, sosyal medya üzerinden eski eşine ait videoları izledikten sonra suçu işlemeye karar verdiği, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Öte yandan, sanığın, 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.
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