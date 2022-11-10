Video Yaşam Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video

Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video

10.11.2022 | 14:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 00:24
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 10.11.2022 | 15:08
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 02:06
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 10.11.2022 | 15:04
Şırnak’ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:00
Şırnak'ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 10.11.2022 | 15:04
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 03:31
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 10.11.2022 | 14:34
Antalya’da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 02:06
Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 10.11.2022 | 12:51
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın’dan skandal ifadeler Bir anda Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz... 01:40
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..." 10.11.2022 | 13:37
Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 01:32
Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 10.11.2022 | 12:17
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 04:14
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 10.11.2022 | 11:51
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu | Video 00:49
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:46
Adana’da başıboş maymun bulundu | Video 00:27
Adana’da başıboş maymun bulundu | Video 10.11.2022 | 11:45
Sultangazi’de tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 01:48
Sultangazi'de tartıştığı karısını bacağından bıçakladı | Video 10.11.2022 | 11:31
İstanbul Sancaktepe’de yasa dışı kumar operasyonu | Video 00:15
İstanbul Sancaktepe'de yasa dışı kumar operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 10:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2022 Perşembe atv izle! | Video 10.11.2022 | 11:23
Mersin’de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı | Video 00:59
Mersin'de suç örgütü operasyonu: 30 gözaltı | Video 10.11.2022 | 10:26
Müge Anlı müstehcen mesajları görünce sinirlerine hakim olamadı! Ben eşimle bile böyle konuşamam | Video 09:20
Müge Anlı müstehcen mesajları görünce sinirlerine hakim olamadı! "Ben eşimle bile böyle konuşamam" | Video 10.11.2022 | 10:23
Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 01:38
Koşarak yanına gidip yumruk attığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video 10.11.2022 | 10:00
Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video 02:04
Esenyurt’ta komşular arasında silahlı kavga! Yaşanan panik anları kamerada | Video 10.11.2022 | 10:00
Sivas’ta feci olay! İki otomobilin arasında sıkışan genç hayatını kaybetti | Video 01:57
Sivas’ta feci olay! İki otomobilin arasında sıkışan genç hayatını kaybetti | Video 10.11.2022 | 09:23
Son Dakika: Bitlis Van gölü’nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:19
Son Dakika: Bitlis Van gölü'nde 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.11.2022 | 09:14
Beyaza bürünen ’Klaskur Yaylası’ gün batımında böyle görüntülendi | Video 02:28
Beyaza bürünen 'Klaskur Yaylası' gün batımında böyle görüntülendi | Video 10.11.2022 | 09:00

Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'ın polis merkezini birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA