Eskişehir'de TIR'a çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçtikten sonra tıra çarparak ikiye bölünen Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Rufi Coşkun hayatını kaybederken, sürücü ağır olmak üzere diğer 2 yolcu ise yaralandı.