Video Yaşam Eskişehir'de TIR'a çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de TIR'a çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir'de TIR'a çarpan araç ikiye bölündü: 1 ölü, 3 yaralı

26.08.2024 | 13:57

Eskişehir'de sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği ve karşı şeride geçtikten sonra tıra çarparak ikiye bölünen Tofaş marka otomobilde yolcu olarak bulunan 72 yaşındaki Rufi Coşkun hayatını kaybederken, sürücü ağır olmak üzere diğer 2 yolcu ise yaralandı.

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