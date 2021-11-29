Esra Erol canlı yayınında ilginç olay! Bekir Bey aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok sevilen ve izlenen programlarından ‘Esra Erol’da her hafta farklı konuklar ve konular ele alınıyor. Bugün ise Esra Erol’un programına Bekir Avcı’nın anlattıkları damga vurdu. Programa katılan Bekir Bey, iki çocuğunun annesi Canan Avcı tarafından ihanete uğradığını belirtti. Bekir Bey, eşine ‘Gel yüzleşelim’ çağrısında bulundu. Eşine boşanma davası açan Bekir Bey, canlı yayında ihanetin detaylarını anlattı. İşte programa damga vuran inanılmaz olay!