Video Yaşam Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor!

Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor!

Esra Erol'da son dakika: Türkiye'nin konuştuğu skandalda şok itiraflar: Para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor!
23.09.2021 | 11:13

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atv Esra Erol'da programından son dakika haberleri! Türkiye bu skandlaı konuşuyor: Engelli kadınları kaçırarak evleniyor, maaşlarını alarak para karşılığı erkeklerle tanıştırıyor!

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Sakarya, Akyazı'dan Esra Erol'da programına katılan anne Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini söyledi.

Kızım kaçırıldı!

Akyazı ilçesinde yaşayan Melahat Oruç 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma Kaymaz'ı bulmak için Esra Erol'da programına geldi. Melahat Oruç, kızının 19 yaşında zihinsel engeli olduğunu, evden kaçtığını, kayıp başvurusu yaptığını, bir ay sonra dini nikahlı evli olan Ahmet'in Kaymaz'ın kızına resmi nikah kıydığını öğrendi.

Kızı Fatma Kaymaz'ın, Ahmet'in dini nikahlı eşi ve iki çocuğu ile beraber kaldığını, kızının bu evliliği yürütemeyeceğini, kızının rahatsız olduğunu söyleyen anne, kızını geri istedi. Melahat Oruç, "Durumumuz olmadığı için kızımı Kocaeli'nde bir yurda vermişlerdi. Bende kızımla kalıyordum. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikah kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Evli bir adam kaçırmış kızımızı. Çocuğu var bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" dedi.

Fatma Kaymaz'ın bulunması için araştırmalara başlayan Esra Erol programında, Ahmet adlı kişinin şimdiye kadar bilinen üç kadını daha kandırdığını söyledi. Ahmet'in ilk kaçırdığı kızın 13 yaşlarında olduğu bu yüzden hapis yattığını söyledi. 4 senedir yaşadığı Gülşah'tan ise 2 çocuk sahibiydi Ahmet. 19 yaşındaki Fatma'yla evlenmek için Gülşah'a hapse gireceğini, uzun süre dışarda olmayacağını söylediği öğrenildi.

İmam nikahlı eşiyle yaşadığı eve resmi nikahlı eş getirdi!

Ahmet tarafından kaçırılıp hemen resmi nikâh kıyılan, yüzde elliye yakın engelli olan Fatma, aynı evde dini nikâhlı Gülşah ile yaşamak zorunda da bırakıldı. Ahmet'in imam nikâhlı eşi Gülşah'a, "Cezaevine gireceğim sen annenlerin yanına git", dedikten sonra Ahmet'in, Fatma ile evlendiği öğrenildi.

Annenin anlattıklarından sonra, Fatma'ya ve Ahmet'e ulaşan Esra Erol Ahmet'i, Fatma'yı ve imam nikahlı olduğu Gülşah'ı canlı yayına getirdi. Yayına gelen Gülşah günlerdir söylenenlerin yalan olduğunu çocukları ile birlikte Ahmetler'in evinde kaldığını, iki çocuğunu Ahmet'in zorla elinden aldığını, kendisine hırsızlık yaptırdığını, para karşılığı erkeklerle tanıştırdığını, zorla eve kapatıldığı için kaçamadığını anlattı. Ahmet'in abisi İbrahim ise canlı yayına bağlanarak evinde Gülşah'ı sakladığını, Ahmet'in kendisine, Fatma'yı parası için sevdiğini söylediğini ifade etti. Programın sonunda Fatma'dan da şok itiraf geldi. Ahmet'in hem kendisine hem de Gülşah'a şiddet uyguladığını açıkladı.

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