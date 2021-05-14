Video Yaşam Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video

Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video

Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video
14.05.2021 | 20:12

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Esra Erol’un canlı yayınında mucize gerçek oldu! 20 gündür çocuklarından ayrı olan annenin kavuşma anı kameralara yansıdı! | Video 06:02
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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol’da bugün inanılmaz ve bir o kadar da mucizevi bir kavuşma yaşandı. Esra Erol’un programına katılan ve eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini söyleyen Sevgi Çalış’a Esra Erol yardım elini uzattı. Başarılı sunucu ve ekibi, Sevgi hanım’ı bugün çocuklarına kavuşturdu. İşte detaylar

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