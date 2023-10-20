Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi | Video
Edirne'de polis ekiplerince bir evde yapılan aramada esrar yetiştirme düzeneği ve kurutulmuş satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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