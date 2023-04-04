Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan E.T. (35), 1774 lira olan kirasının 4 lirasını banka komisyonu kesilmesi, 7 lirasını da kendisinin eksik yatırmasıyla nedeniyle ev sahibi S.F. (60), İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde geçen yıl şubat ayında avukatı aracılığıyla dava açtı. Mahkeme, kiracının belirlenen tutar üzerinden kirasını tam olarak yatırması gerektiğine hükmedip, E.T.'nin 5 yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi.
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