Exxen TV canlı yayını kesintisiz izle! 19 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları Exxen TV canlı yayın izle
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:51
02:30
Şanlıurfa’da korkunç olay: Mezarlığa bırakılan çantada bebek cesedi çıktı 19.10.2021 | 17:08
02:23
Samatya sahili'ndeki kayalıklarda ceset bulundu! 19.10.2021 | 16:57
02:47
Başkent’te inşaatta göçük: 3 yaralı 19.10.2021 | 16:26
00:26
Kocaeli'de sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 kişi tutuklandı 19.10.2021 | 16:27
03:09
00:30
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında flaş! 19.10.2021 | 16:10
02:31
Yatak çarşafıyla kedi kurtarma operasyonu 19.10.2021 | 15:27
04:41
“Yağışlar devam ederse hamsi 15 TL’ye kadar düşer” 19.10.2021 | 15:24
04:34
Erzurum’da korkutan yangın! Eski İller Bankası binası böyle yandı | Video 19.10.2021 | 15:21
03:23
Köpeğin saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü 19.10.2021 | 15:01
03:11
Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu | Video 19.10.2021 | 14:57
01:06
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon tl fidye alan 2 şüpheli tutuklandı 19.10.2021 | 14:49
00:28
Son dakika: DHKP-C operasyonunda flaş: 4 tutuklama 19.10.2021 | 14:39
00:28
Taksim'deki çarşaf tartışması davasında sanığın ceza ehliyeti araştırılacak 19.10.2021 | 14:29
02:10
Liseli öğrencilerin düellosu cinayetle bitti! 19.10.2021 | 14:16
02:48
Lastik deposunda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü 19.10.2021 | 14:09
06:13
Pamukova üzümü tarlada 2, markette 8 lira! 19.10.2021 | 13:58
00:28
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı 19.10.2021 | 14:02
01:18
Trafik ışıkları devre dışı kaldı, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı 19.10.2021 | 13:58
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı CANLI YAYIN EXXEN izle! Beşiktaş Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi maçı ' https://www.exxen.com/tr ' linkinden izlenebilir...