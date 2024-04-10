Fatih Camii'nde bayram namazı kılındı | Video
Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk ışıklarında camilere akın etti. İstanbul Fatih Camii'nde de yüzlerce kişinin katılımıyla bayram namazı kılındı.
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