Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video
İstanbul Fatih’te bir yolcu, İETT Özel Halk otobüsünün arka kapısından çocuk arabasını ve yaşlı arabasını geçirmek için demiri kendi açmaya çalışması üzerine şoför ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan birisi biber gazı sıkarken, otobüs içerisindeki yolcular kendilerini dışarı attı. Yaşanan o anlar yine bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte o anlar...
