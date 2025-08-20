Video Yaşam Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video
20.08.2025 | 10:51

İstanbul Fatih’te bir yolcu, İETT Özel Halk otobüsünün arka kapısından çocuk arabasını ve yaşlı arabasını geçirmek için demiri kendi açmaya çalışması üzerine şoför ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolculardan birisi biber gazı sıkarken, otobüs içerisindeki yolcular kendilerini dışarı attı. Yaşanan o anlar yine bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte o anlar...

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre çocuk ve yaşlı arabasıyla İETT Özel Halk Otobüsüne duraktan binmek isteyen bir yolcu otobüsün arka demirini kendisi açmak istedi. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında başlayan sözlü tartışmaya kavgaya dönüştü. Diğer yolcularında araya girmesiyle büyüyen kavga esnasında yolculardan birisi şoföre biber gazı sıktı. Daha sonra otobüs içerisinde bulunan bütün yolcular biber gazından etkilenirken, otobüsten aşağıya indiler. Bir süre sonra şoför otobüse kimseyi almayan yoluna devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
