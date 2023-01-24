Fatih'te maskeli silahlı 500 bin Euroluk gasp! | Video
FATİH'te maskeli ve silahlı iki kişi, döviz bürosuna gitmek üzere çıktığı evinin önünde silah doğrulttukları Edip Aydın'ın, içinde 500 bin Euro olan çantasını gasbederk, ortadan kayboldu.
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