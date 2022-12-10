Video Yaşam Feci kaza kamerada: Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi | Video
Feci kaza kamerada: Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi | Video

Feci kaza kamerada: Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi | Video

10.12.2022 | 14:05

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İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü, yasak yerden dönüş yapmaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında bulunan direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda bekleyen bir kadının üzerine düştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza, dün Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi saat 19.20 sıralarında yaşandı. İddialara göre, E.K. idaresindeki araç yasak yerden dönüş yapmaya çalıştığı sırada, T.B.K. yönetimindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o sırada yolun karşısına geçmek için bekleyen Z.A. isimli kadının üstüne düştü. Kazada ağır yaralanan Z.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, E.K. idaresindeki kırmızı renkli araç yasak yerden yolun karşısına geçmeye çalışırken T.B.K. idaresindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe vuruyor.

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