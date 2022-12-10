Feci kaza kamerada: Bayrampaşa’da aracın çarptığı direk yayanın üstüne devrildi | Video
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İstanbul Bayrampaşa’da seyir halindeki otomobil sürücüsü, yasak yerden dönüş yapmaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca yol kenarında bulunan direğe vurdu. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda bekleyen bir kadının üzerine düştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, E.K. idaresindeki kırmızı renkli araç yasak yerden yolun karşısına geçmeye çalışırken T.B.K. idaresindeki araç kazadan kaçmak için manevra yaparak yol kenarındaki direğe vuruyor.