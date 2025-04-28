Video Yaşam Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video
Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video

Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video

28.04.2025 | 09:03

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. 3 kişide yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Kaza Kapadokya Havalimanı Aksaray Karayolu Çiftlik köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ABY 633 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ö. Kavşakta duran aracı yollayarak aniden ana yola çıkınca Mahmut A.'nın kullandığı 68 AN 018 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza otomobil içinde sıkışan sürücü Mahmut A. itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mahmut A. hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü Fatih Ö ve otomobillerde yolcu olarak bulunan iki kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Mahmut A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, yaralılarda Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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