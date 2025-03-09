Video Yaşam Felçli kocasını tıraş ederken görüntülenen kadın: "Sadece iyi günde değil kötü günde de yanındayım" | Video
Felçli kocasını tıraş ederken görüntülenen kadın:

Felçli kocasını tıraş ederken görüntülenen kadın: "Sadece iyi günde değil kötü günde de yanındayım" | Video

09.03.2025 | 10:01

Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde felci eşinin sakal tıraşını yaparken görüntülenen kadın, "Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek" dedi.

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Serik ilçesi Cumalı Mahallesi'ne yaşayan Zehra Ekşili (65) isimli kadın, sağ kolu felçli olan 71 yaşındaki eşi Salih Ekşili'yi evinin balkonunda salak tıraş ederken görüntülenmişti. Dünya Kadınlar Günü'nde çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eşinin sadece tıraşını değil banyo, yemek yeme gibi ihtiyaçlarını da giderdiğini belirten Zehra Ekşili aynı zamana bakacak kimsesi olmayan annesine de evini açtı. Zehra Ekşili, " insanlar sadece iyi günde değil, kötü günlerinde de birbirlerinin yanında olması gerek" dedi.

Yaklaşık 22 yıldır felçli eşine baktığını belirten Zehra Ekşili, "Eşime felçli olunca daha çok bakmak zorunda kaldım. Anneme de bakacak kimse olmayınca 4 aydır yanımda ona da bakıyorum. Eşimin sağ tarafı felçli olduğu için tıraşını banyosunu yaptırıyorum. Yemeğini yemesinde yardımcı oluyorum. Eşler birbirinin sadece iyi gününde değil, kötü gününde de yanında olması gerek. Şimdiki gençlerinde bizim gibi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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