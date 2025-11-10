Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28 Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, paraşütçünün kayaya çarparak kaza geçirdiği anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Birçok şehirden vatandaşın katıldığı etkinlikte, gökyüzü renkli paraşütlerle renklendi. Ancak organizasyon sırasında ufak tefek aksaklıklar da yaşandı. Kalkış esnasında dengesini kaybeden bir paraşüt pilotu kayaya çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri, yaralı pilota ilk müdahaleyi yaptı.