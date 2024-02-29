FETÖ firarisi şahıs Bandırma'da yakalandı | Video 29.02.2024 | 12:27 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bandırma ilçesinde FETÖ firarisi olarak aranan ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan gazeteci Mehmet Tosun(53) Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yakalanarak cezaevine gönderildi.