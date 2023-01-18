Video Yaşam FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video
FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video

FETÖ firarisi tavan arasında yakalandı | Video

18.01.2023 | 13:56

İstanbul’da bir FETÖ firarisi, saklandığı adresin tavan arasındaki gizli bölmede yakalandı.

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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Keçicipiri Mahallesi'nde bulunan bir adreste FETÖ firarisi bir kadının saklandığını tespit eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri adrese operasyon düzenledi. 49 yaşındaki A.Y. isimli FETÖ firarisi; söz konusu adresin tavan arasındaki gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ Üyeliği suçundan arandığı tespit edilen A.Y. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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