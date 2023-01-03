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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 03.01.2023 | 10:41
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
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12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:29
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İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 03.01.2023 | 09:14
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Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
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Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
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Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 02.01.2023 | 16:31
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Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02.01.2023 | 16:09
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Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
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Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
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Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.