FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Askeri Mahrem (Jandarma) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen 22 şüpheliye (aralarında 1 görevde subay, 3 görevde astsubay, 4 görevde uzman çavuş bulunduğu ) yönelik planlı ve eşzamanlı olarak Ankara merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 17 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.