Film sahnesi değil gerçek! Balkondan balkona silahlı çatıştılar: 4 gözaltı | Video 14.08.2025 | 16:11 Adana'da komşular arasında balkondan balkona yaşanan silahlı kavga olayı anbean kameraya yansıdı. Olay yerine gelen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu eve, husumetli olduğu komşuları tarafından ateş açıldı. Bu sırada evde bulunan 4 kişi de kendilerine ateş açan komşularına karşılık verdi. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı olay ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis, görüntülerde görünen şüpheliler M.P., F.K., O.B ve C.E.'yi olayda kullandıkları pompalı tüfekler ve tabancalarla gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.