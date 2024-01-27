Firari müteahhit yakalandı! 100 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetmişti… | Video
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde Diyarbakır’da 100 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasıyla ilgili aranan ve müteahhit olduğu iddia edilen Nurettin Ö. yakalandı.
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