Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi | Video
VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingo, en önemli yaşam alanlarından biri olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesindeki göl kıyılarında konaklamaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu söyledi.
"Flamingolar Erçek Gölü, Muradiye- Karahan ve Van Gölü Havzası'nın birçok sulak alarında görülmekte. Yaban hayvanları, bir yerde gıda ve güvenliğinin bozulduğunu fark ederse gelmezler. Gıda ve güvenlik sağlam yerdeyse ve herhangi bir tehlike yoksa oraya daha çok sayıda gelirler. Flamingolar, Van Gölü Havzası'nı bir ara istasyon olarak kullanmaktadırlar. Daha sıcak bölgelerde üremelerini sağlıyorlar. Van Gölü Havzası'nda bir süre kaldıktan sonra da büyüttükleri yavrularıyla birlikte yine göç ediyorlar. Buradaki barınma işi için de iklim faktörleri, güvenlik ve gıda etkili olmaktadır. Havza bunları sağladığı için de filamingolar gelmeye devam ediyorlar. Flamingolar, genelde şubat ayı sonlarında gelip kasım ayının başına kadar bölgemizde konaklamaktadırlar. Bazı yıllarda daha çok flamingo Van Gölü Havzası'na geliyor ve burada da sulak alanlara dağılıyorlar. Bu yıl flamingoların nisan ayında gelmesinin sebebi, yaşadıkları bölgelerde olumsuzluklarla karşılaşmaları ve bu bölgenin daha müsait olmasından kaynaklanıyor."
'BU YIL DAHA ÇOK SAYIDA FLAMİNGO GELDİ'
Prof. Dr. Aslan, geçen yıla göre bu yıl daha çok flamingonun geldiğini de anlatarak, ?Geçmiş yıllarda şubat aylarında da geldikleri oldu. Bazen de iklim çok ılıman gittiğinde flamingolar buradan hiç göçmeden kafilelerin burada kaldıkları da var. Bu yıl iklim yapısını düşündüğümüz zaman bir anda çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize erken gelmiş gibi gelebilir. Ama, genelde Van'da şubat ayının sonu ile kasım ayının başına kadar flamingo görmek mümkündür"?dedi. Gelen ilk flamingo kafilesini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Salih Akan ise, "Flamingoların geldiğini duyunca hemen bu bölgeye geldim. Flamingolar, Afrika'dan Urmiye'ye oradan Muradiye ve Erciş ilçelerine göç ediyorlar. Bu yıl da ilk kafile Van Gölü Havzası'na konakladı. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz bu görsel şöleni de, kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Bu şekilde ilimizin tanıtımı daha da çok kitlelere ulaşıyor." diye konuştu.
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