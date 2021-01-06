Video Yaşam Flaş mutasyonlu koronavirüs açıklaması... Hangisi daha ölümcül? | Video

Flaş mutasyonlu koronavirüs açıklaması... Hangisi daha ölümcül? | Video

Flaş mutasyonlu koronavirüs açıklaması... Hangisi daha ölümcül? | Video
06.01.2021 | 15:36

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Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaştırıcılığının fazla, öldürücü hızının ise daha az olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük oranı ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi yüzde 1,3 civarında" dedi.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, İngiltere'deki bilim insanlarının mutasyona ilişkin farklı açıklamalar yaptığını belirterek, "Yaklaşık 3 hafta önce İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan bir türünün bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte girişte bizim hemen sınırları kapatmamız çok doğru bir yaklaşım oldu. Tüm yurt dışından gelenlere PCR testi yapmak, izolasyon, karantina koşullarını gerçekleştirmek en iyi çare gibi görünüyor" dedi.


'BULAŞICILIĞI FAZLA, ÖLDÜRÜCÜ HIZI AZ'
Prof. Dr. İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün bulaşıcılığının fazla olduğunu belirterek, "İngiltere'deki virüsün bulaştırıcılığının çok fazla olduğu; ama öldürücü hızının daha az olduğu yönünde hesaplamalar söz konusu. Koronavirüs başladığında İngiltere'de koronavirüs görünen kişilerde öldürücülük ortalama yüzde 2,3 civarındayken salgının çok yoğun olduğu zamanda yüzde 3'e kadar çıktı; ama şimdi 1,3 civarında. Bu bize şunu gösteriyor; koronavirüsün önceki tiplerinde olduğu gibi acaba mutasyon ile kaybolma yönünde bir eğilim mi sağlayacak, bunu bize düşündürüyor açıkçası. Ama bunun için şu an bir kanıt söz konusu değil. Ama rakamlar gösteriyor ki yeni virüsün bulaştığı kişilerde İngiltere özelinde öldürücülük daha az" diye konuştu.


'ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SEMPTOMLARI DAHA FAZLA'
Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.


'15 OCAK'TAN ÖNCE ÇALIŞMALAR TAMAMLANABİLİR'
Prof. Dr. İlhan, Çin'den getirilen aşıların analizinin sürdüğünü kaydederek, "Aşılar denetimden geçiriliyor. Aşının saklanma koşulları, güvenirliği ve etkinliği konusunda değerlendirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı laboratuvardan görüntü paylaştı. Burada değerlendirme yapılıyor, değerlendirmenin sonucunda, aşının raf ömründe yeterlilik, güvenirlik koşulları sağlanıyorsa Türkiye'de uygulamaya geçecek aşı. Bu tüm aşılar için böyle. Önce sağlık çalışanlarından başlayacak aşılama. Ocak ayının 15'ini bulmadan laboratuvardaki çalışmaların tamamlanacağı kanısındayım" dedi.


'AYNI AŞIDAN İKİ DOZ'
Prof. Dr. İlhan, vatandaşlardan aşı ile ilgili ilginç sorular geldiğini belirterek, "Bazen 'hocam bir aşı olsam yeter mi', 'iki aşıyı da ikişer doz olsam yeter mi' ya da 'iki dozu farklı aşılardan olayım mı' diye soruluyor. Vatandaşların aynı aşıdan iki doz olması şeklinde bir planlama var Türkiye'de. Sıra kendilerine geldiğinde hangi aşı varsa elde o aşıyı olması, hatta o aşıyı oldukları yerde ikinci dozu olmaları daha kolaylık sağlayacaktır. Aşılarla ilgili bir barkotlama sistemi de var. Kimin hangi aşıyı olduğu takip edilerek herhangi bir olumsuzluk söz konusu olursa aşının hangi paketten çıktığı saptanarak takibi yapılacak" diye konuştu.

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