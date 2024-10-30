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Fotoğrafçı kardeşlerin darp edildiği anlar kamerada | Video

Fotoğrafçı kardeşlerin darp edildiği anlar kamerada | Video

30.10.2024 | 13:57

Şanlıurfa’da alacaklı olduğu tüccarın yurt dışına kaçmasının ardından tüccarın akrabasına ait fotoğrafçı dükkanına gelen muhtar ve yakınları, ortalığı savaş alanına çevirdi. Fotoğrafçı ve kardeşinin tekme, tokat ve sopalarla darp edildiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyyübiye ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana geldi. Fotoğrafçı dükkanına giden mahalle muhtarı İ.Z. ile yakınları, iddiaya göre Musap K.'nın yurt dışına kaçan kuzeni A.K.'den alacağı paranın, kendisinin ödemesini istedi. Musap K. her şeyden habersiz olduğunu, yapılan alışverişe şahit olmadığını belirtmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Koltukta oturan muhtarın fotoğrafçı Musap K.'ye tekme atmasıyla başlayan kavgada fotoğrafçı kardeşler, 6-7 kişilik grup tarafından tekme, tokat ve sopalarla darp edildi. Yaşanan darp anları ve işyerinin camlarının muhtar ve kardeşi tarafından tekmelerle kırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla emniyette giden fotoğrafçı kardeşler, muhtar ve yakınlarının cezalandırılması için şikayette bulundu.

"DÜKKANIMIZA ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Kardeşiyle işyerinde darp edilen Musap K., "Dün kardeşim Yusuf beni aradı, muhtar gelmiş işyerine gel dedi. Bizim uzaktan bir akrabayla alışveriş yapılmış, herhangi bir ilgi ve alakamız yok, bağlantımız yok, hiçbir şekilde şahit de olmadım, kefil de olmadım. Yanlarında da değildim. Herhangi bir bağlantımız olmamasına rağmen bizim dükkanımıza çökmeye çalışıyorlar. Adam mahalle muhtarlığının gücünü arkasına alarak, burası benim mahallem, burada ben mahalle muhtarıyım, burası benim bölgem, burada sen herhangi bir iş yapamazsın, diyerek daha önce birkaç kez bizi rahatsız etti. Biz de alacaklı olduğu kişiyle herhangi bir ilişkimizin olmadığını söyledik. Kimle ticaret yapmışsan git paranı ondan al dedik. Bunları söylememize rağmen sürekli bizi rahatsız etti. Dükkanımıza çökmeye çalıştı, biz de vermedik. Dükkanımızı savunduk, ondan sonra darp edildik" ifadelerini kullandı.

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