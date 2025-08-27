Galata Köprüsü'nde kumar oynatan şüpheli yakalandı | Video 27.08.2025 | 16:37 Sosyal medyada 'Seksenlerin dolandırıcı' olarak paylaşımlarla kendini tanıtan ve Galata köprüsü üzerinde, 80’li yıllarda kullanılan 'Bul karayı Al parayı' yöntemine benzer bir şekilde kumar oynatan Tahsin K.(60) yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri Sosyal medya üzerinde 'Seksenlerin dolandırıcısı' ve 'Bul karayı al parayı' sloganlarıyla bir kişinin Galata köprüsü üzerinde hazırladığı düzenekle kumar oynattığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu Galata Köprüsü üzerinde bekleyen polis ekipleri bir süre sonra kumar oynatmaya başlayan şüpheli Tahsin K.'yı gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Tahsin K.'nın 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla ifadesi alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.