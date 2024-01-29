Video Yaşam Gayrettepe'de sanat ve kültür dolu metro yolculuğu başladı! | Video
Gayrettepe'de sanat ve kültür dolu metro yolculuğu başladı! | Video

Gayrettepe'de sanat ve kültür dolu metro yolculuğu başladı! | Video

29.01.2024 | 13:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gayrettepe Metro İstasyonu, İstanbul'un kültürel ve teknolojik yenilenmesinin bir sembolü olarak şehrin ulaşım ağına yenilikçi olduğu kadar kültürel bir kimlik de kazandırdı. Sanatsal tasarımı Outdoor Factory imzası taşıyan Gayrettepe Metro İstasyonu, teknoloji ve kültürün eşsiz bir sentezini sunuyor.

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