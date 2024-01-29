Gayrettepe'de sanat ve kültür dolu metro yolculuğu başladı! | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Gayrettepe Metro İstasyonu, İstanbul'un kültürel ve teknolojik yenilenmesinin bir sembolü olarak şehrin ulaşım ağına yenilikçi olduğu kadar kültürel bir kimlik de kazandırdı. Sanatsal tasarımı Outdoor Factory imzası taşıyan Gayrettepe Metro İstasyonu, teknoloji ve kültürün eşsiz bir sentezini sunuyor.