Video Yaşam Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı | Video
Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı | Video

Gaz pedalı takılı kalan otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı | Video

05.07.2023 | 12:19

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde iddiaya göre gaz pedalının takılı kaldığı otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Koçarlı İncirliova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan S. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu önce refüje ardından yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Berkan S. ve Süleyman Ö. otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İki yaralı ambulansla Aydın'daki hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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