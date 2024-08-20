Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.08.2024 | 13:33
07:29
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 20.08.2024 | 13:12
01:02
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 20.08.2024 | 12:59
03:37
02:01
03:06
01:30
Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 20.08.2024 | 11:47
01:15
04:48
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2024 | 11:07
01:54
01:18
01:18
01:54
00:45
01:52
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! 20.08.2024 | 10:03
00:56
Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı 20.08.2024 | 09:55
00:40
Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri! 20.08.2024 | 09:40
04:39
05:42
"Yürüyen Adam" evinde ölü bulundu | Video 20.08.2024 | 08:53