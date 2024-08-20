Video Yaşam Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video

20.08.2024 | 13:33

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Nizip-Karkamış karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Veyis S. (34) idaresindeki 27 AFT 806 plakalı otomobil, Karkamış istikametinden Nizip istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ü. (43) kontrolündeki 27 ASP 334 plakalı araca arkadan çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2 araçtaki toplam 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 27 ASP 334 plakalı araçta bulunan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:19
Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 20.08.2024 | 13:33
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 07:29
İzmir’deki orman yangınlarında 6 tutuklama | Video 20.08.2024 | 13:12
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 01:02
Sarıyer’deki evinde kaza geçiren Reha Muhtar entübe edildi | Video 20.08.2024 | 12:59
Kastamonu’da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video 03:37
Kastamonu'da korkutan yangın! 3 ev küle döndü, 17 yaşındaki genç kayıp! | Video 20.08.2024 | 12:15
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video 02:01
Küçükçekmece’de iki aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video 20.08.2024 | 12:23
İstanbul’da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı | Video 03:06
İstanbul’da 40 milyon liralık kaçak ilaç ve tıbbi cihaz operasyonu: 3 gözaltı | Video 20.08.2024 | 12:15
Sultangazi’de ’heimlich manevrası’ ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 01:30
Sultangazi'de 'heimlich manevrası' ile çocuğun hayatını böyle kurtardı! 20.08.2024 | 11:47
Zonguldak Kilimli’de trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kaza kamerada 01:15
Zonguldak Kilimli'de trenin çarptığı demans hastası kadının öldüğü kaza kamerada( 20.08.2024 | 11:44
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 04:48
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2024 | 11:07
Eyüpsultan E-5’te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı | Video 01:54
Eyüpsultan E-5'te otomobile kurşun yağdıran motosikletli 2 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2024 | 11:07
Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira… 01:18
Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira… 20.08.2024 | 11:11
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı 01:18
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 4 katlı binayı yıktı 20.08.2024 | 11:00
İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı 01:54
İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı 20.08.2024 | 10:24
Bursa’da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar | Video 00:45
Bursa'da düğün konvoyu terörü kamerada: Yolu kesip dakikalarca oyun oynadılar | Video 20.08.2024 | 10:28
MİT’ten Kuzey Irak’ta operasyon! 01:52
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! 20.08.2024 | 10:03
Dilan Polat’ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı 00:56
Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı 20.08.2024 | 09:55
Dilan Polat’ın tahliye sonrası ilk görüntüleri! 00:40
Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri! 20.08.2024 | 09:40
Erzincan’da başıboş köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! 04:39
Erzincan'da başıboş köpeklerin saldırısıyla yaralanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı! 20.08.2024 | 09:24
Yürüyen Adam evinde ölü bulundu | Video 05:42
"Yürüyen Adam" evinde ölü bulundu | Video 20.08.2024 | 08:53
Motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında ezildi! Korkunç anlar kamerada | Video 00:33
Motosiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun altında ezildi! Korkunç anlar kamerada | Video 20.08.2024 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA