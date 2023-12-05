Gaziantep’te ağır hasarlı binada doğalgaz patlaması! | Video
Gaziantep’te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çevredeki ilkokul öğrencileri ve vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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