Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video
Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gözaltındaki yasal işlemleri süren şüphelilerin bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
