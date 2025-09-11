Gaziantep'te kurşunlama olayları şüphelisi 6 şahıs yakalandı | Video 11.09.2025 | 14:34 Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama olaylarının şüphelisi 6 şahıs yakalandı. Şüphelilerin bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikamet, iş yeri ve oto kurşunlama suçlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapılarak toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 490 fişek ele geçirildi.Gözaltındaki yasal işlemleri süren şüphelilerin bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.