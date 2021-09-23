Gaziosmanpaşa meydanında arıza yapan İETT otobüsü trafiğe sebep oldu | Video

CHP'li İBB'nin otobüsler konusundaki krizi yönetememesi ve sonucunda yaşananlar vatandaşlardan büyük tepki topluyor. İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun uğraşlar sonucunda otobüs çekiciyle alındı.

CHP'li İBB'nin otobüsler konusundaki krizi yönetememesi ve sonucunda yaşananlar vatandaşlardan büyük tepki topluyor. İETT skandallarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Gaziosmanpaşa'da arızalanan İETT otobüsü trafik yoğunluğuna neden oldu. Uzun uğraşlar sonucunda otobüs çekiciyle alındı.