Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video

06.11.2025 | 10:08

Gaziosmanpaşa'da motosikletle gelen maskeli 2 kişi, bir iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) bıraktı. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle caddeye gelen maskeli 2 kişiden biri motordan inerek iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcıyı ateşleyen şüpheli, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra patlayan EYP, iş yerinde yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Çıkan yangın ise itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

