Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı | Video
Gaziosmanpaşa’da kadın sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıkarak sokak arasında park halinde bulunan 6 otomobile çarptı, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosunun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti. Trafiğe kapatılan sokak polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
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