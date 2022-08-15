Video Yaşam Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video

15.08.2022 | 12:02

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 04:28
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 13:22
Kağıthane’de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 00:16
Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 15.08.2022 | 12:35
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 01:59
D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:32
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı | Video 01:08
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:45
SON DAKİKA! İstanbul Beykoz’da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı | Video 14:01
SON DAKİKA! İstanbul Beykoz'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında kaldı | Video 15.08.2022 | 12:24
Gazipaşa’da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:15
Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:02
İstanbul’da sağanak yağış... Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 07:43
İstanbul’da sağanak yağış... Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı | Video 15.08.2022 | 11:25
İstanbul’da belediye otobüsünü su bastı | Video 00:29
İstanbul'da belediye otobüsünü su bastı | Video 15.08.2022 | 11:40
Aksaray’da motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 01:16
Aksaray'da motosiklet çalan hırsızlar kamerada | Video 15.08.2022 | 11:27
İstanbul’u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı’nı su bastı | Video 02:39
İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nı su bastı | Video 15.08.2022 | 11:16
Bursa’da tek ayağıyla araba süren kişiye ceza yağdı | Video 00:17
Bursa’da tek ayağıyla araba süren kişiye ceza yağdı | Video 15.08.2022 | 11:13
Tekirdağ’da sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı | Video 04:14
Tekirdağ’da sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı | Video 15.08.2022 | 11:07
Bebek sahilyolu göle döndü | Video 00:11
Bebek sahilyolu göle döndü | Video 15.08.2022 | 11:16
Maltepe’de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 00:43
Maltepe'de yollar göle döndü araçlar mahsur kaldı | Video 15.08.2022 | 11:15
İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı | Video 01:33
İstanbul Mali Polis sahte etiketçileri suçüstü yakaladı | Video 15.08.2022 | 11:06
Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:33
Girdikleri iş yerinde ne bulduysa çalan hırsızlar yakalandı | Video 15.08.2022 | 10:11
Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 00:28
Meydan dayağına dönen kız kavgası kamerada | Video 15.08.2022 | 10:09
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama | Video 01:29
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama | Video 15.08.2022 | 10:36

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.Ş, idaresindeki otomobiliyle seyir halindeyken Hasan Oğuz yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Oğuz ve aracında yolcu konumunda bulunan eşi Cemile Oğuz ağır, H.Ş. ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasan Oğuz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Cemile Oğuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA