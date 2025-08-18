Gelibolu'da yaşayan çiftçi zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmedi | Video 18.08.2025 | 13:18 Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Yangında zeytinliğinin etrafını temizleyen İrfan Çimen'in zeytinliği yangından etkilenmedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın 16 Ağustos saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda tamamen kontrol altına alındı. Yangında zeytinliğinin etrafını temizleyen İrfan Çimen'in (75) zeytinliği yangından etkilenmedi.

'BURALARIN ALTINI SÜRDÜĞÜM İÇİN YANMADI'

Zeytinliğinin altını sürdüğü için yangından etkilenmediği belirten İrfan Çimen, "Buraların altını sürdüğüm için yanmadı. Ama sürülmeyenler anız olanlar yanıyor. Yanmaması için sürüyoruz, sürünce yanmıyor. Burayı yanmış görünce her şeyden soğudum. Buradaki ağaçlar 50 yıl geçse bile yerine gelmez. Bu durumu görünce insanın içinde bir soğukluk oluyor" dedi.