05.11.2025 | 14:26

Gemlik’te polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde şüpheli şahıslara yönelik yürüttükleri rutin denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan O.A. ve O.H. isimli şahıslar gözaltına alınırken, aracın zula olarak tabir edilen bölümlerinde uyuşturucu madde bulundu.
Adli makamlardan alınan izinlerin ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan detaylı aramada 5 bin 526 adet captagon olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan O.A. ve O.H. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Gemlik'te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video
05.11.2025 | 14:26
