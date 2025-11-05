Gemlik’te uyuşturucu hap operasyonu: 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video
05.11.2025 | 14:26
Gemlik’te polisin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Adli makamlardan alınan izinlerin ardından Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan detaylı aramada 5 bin 526 adet captagon olarak bilinen uyuşturucu hap ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan O.A. ve O.H. isimli zanlılar, adliyeye sevk edildi.
